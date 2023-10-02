Olay var! Teşkilat dizisi nabızları yükseltecek: Murat Yıldırım bakın kiminle... Teşkilat'ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Tanıtımdaki detaylar ise diziyi sabırsızlıkla bekleyen hayranları şoke etti.

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TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizi, yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor...

Dizinin ilk sezonundan beri yaşanan değişiklikler sürerken, geriye kalan ise Murat Yıldırım oldu.

Zehra'ya hayat veren Deniz Baysal'ın ayrılığı sonrası ise kadroya kimin katılacağı da gündemdeydi.

Murat Yıldırıım'ın partneri Deniz Baysal'ın ardından, başarılı oyuncu Aybüke Pusat oldu.

Aybüke Pusat ve Murat Yıldırım'ı izleyeceğimiz bu sezon ise konuyla ilgili de değişimler olacak.

Mostar Operasyonu başlayacak!

Teşkilat dizisi yeni sezonuna Mostar Operasyonu ile başlayacak. ‘Teşkilat’ dördüncü sezon çekimleri için Bosna Hersek’in Mostar şehrindeki yerini aldı.

Bu kapsamda da Murat Yıldırım’ın Mostar Köprüsü’ndeki fotoğrafları büyük ilgi topladı.

Çekim için günler öncesinden Bosna-Hersek’e giden ekip, hummalı bir çalışma yürüttü.

Teşkilat için özel izin alınarak Mostar Köprüsü ile Blagaj Tekkesi kapatıldı ve çekimler gerçekleştirildi. Oyuncular ve dizi ekibi bölge halkı tarafından da sevgiyle karşılandı

Ömer, Teşkilat’ta geçen sezon yaşadığı travmatik operasyonun ardından kendisini Mostar’da yeni bir arayış içerisinde bulacak.