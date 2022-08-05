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    Olaylı gece! Ünlü oyuncu Arda Kural neden gözaltına alındı?

    Oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'deki eğlence mekanında olay çıkarttı. Peki, olayın ardından neler yaşandı? İşte detaylar...
    • 05.08.2022 - 15:38
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    Olaylı gece! Ünlü oyuncu Arda Kural neden gözaltına alındı?

    Ünlü oyuncu Arda Kural, Emret Komutanım dizisindeki rolüyle hafızalara kazındı.

    Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen oyuncu Arda Kural,  geçtiğimiz haftalarda gerçekleştireceği projelerde gündeme gelmişti..

    Kural, son olarak bir darp olayıyla gündem oldu.

    Ailesinin Büyükçekmece'de oturduğu öğrenilen Kural, iddiaya göre; dün gece sahilde bir mekanın işletmecisi Ahmet Y. ile kavga edip adamı darbetti.

    Arda Kural gözaltına mı alındı?

    Psikolojik sorunlar yaşan Arda Kural, mekanın işletmecisini darbedip, kavga çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

    Olay yerine çağrılan polis, Kural'ı gözaltına alıp işlem yaptıktan sonra serbest bıraktı.

    Annesini ve kardeşini de tehdit etti

    Kural'ın sahildeki kavgasından önce kardeşi ve annesini de tehdit edip, kavga çıkardığı bu yüzden ailesinin de kendisinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan Arda Kural'a aile içinde yaşanan sorunlar nedeniyle ailesine karşı 1 ay uzaklaştırma karar verildiği öğrenildi.

    Olaylı gece! Ünlü oyuncu Arda Kural neden gözaltına alındı? #1

    Olaylı gece! Ünlü oyuncu Arda Kural neden gözaltına alındı? #2


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