Öldür Beni Sevgilim filmi konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim oyuncu kadrosu..

Öldür Beni Sevgilim filmi konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim oyuncu kadrosu..

Başrollerini Seda Bakan ve Murat Boz'un paylaştığı Öldür Beni Sevgilim filmi, bu akşam Star TV ekranlarında sinema severlerle buluşacak. Peki Öldür Beni Sevgilim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Oriol Paulo'nun oturduğu, başrollerinde Mario Casas ve Barbara Lennie gibi isimlerin yer aldığı Öldür Beni Sevgilim filmi, bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarına geliyor.

Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, senaryosunu ise Murat Dişli'nin kaleme aldığı romantik komedi türündeki Öldür Beni Sevgilim filmi, 26 Şubat 2019 tarihinde vizyona girdi.

Birbirlerini öldürmeye çalışan bir çiftin hikayesini konu edinen Öldür Beni Sevgilim filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Peki Öldür Beni Sevgilim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Öldür Beni Sevgilim konusu ve oyuncuları...

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Okan ile Demet, 5 yıldır evli olan bir çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır.

Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur.

Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ OYUNCULARI