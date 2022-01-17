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- 'Öldürdün artık' demişti! Ebrar Karakurt'un büyük aşkı kısa sürdü
'Öldürdün artık' demişti! Ebrar Karakurt'un büyük aşkı kısa sürdü
- Haber Merkezi
- 17.01.2022 - 11:28
- Güncelleme : 17.01.2022 - 11:33
Cinsel yönelimi nedeniyle bir dönem tartışmaların odağında yer alan başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, sık sık özel hayatıyla magazin gündeminde kendine yer buluyor.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz mayıs ayında uzun süredir aşk yaşadığı kız arkadaşı İmge ile İtalya'ya yerleşmişti.
Şimdilerde kariyerini İtalya'da sürdüren Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla en az Karakurt kadar dikkati çekiyordu.
''ÖLDÜRDÜN ARTIK''
Son olarak İmge'nin, kırmızı derin göğüs dekolteli cesur pozunu, voleybolcu aşkı Ebrar Karakurt da yorumsuz bırakmamıştı.
Karakurt, sevgilisinin paylaşımına, ''Öldürdün, artık nabzımı yoklama'' yorumunu yapmıştı.
TAKİPTEN ÇIKTILAR
Sık sık kız arkadaşı İmge ile beraber çekildikleri kareleri Instagram'dan takipçileriyle paylaşan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un ilişkisine nazar değdi.
Sosyal medyada gündem olan olayda, ikilinin birbirini takipten çıkararak bütün fotoğrafları silmesi, ayrılık iddialarını güçlendirdi.
Bugün 22 yaşına giren Ebrar Karakurt'un doğum gününü sevgilisiyle kutlamaması dikkatlerden kaçmadı.