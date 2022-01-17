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'Öldürdün artık' demişti! Ebrar Karakurt'un büyük aşkı kısa sürdü

'Öldürdün artık' demişti! Ebrar Karakurt'un büyük aşkı kısa sürdü

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un özel hayatıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Karakurt ve sevgilisi İmge, sosyal medyada birlikte çekildikleri tüm fotoğrafları silip birbirlerini takipten çıktı.