Öldürme Arzusu film konusu nedir? Öldürme Arzusu filmi oyuncu kadrosu..

Başrollerinde Bruce Willis ve Vincent D'Onofrio'nun yer aldığı Öldürme Arzusu filmi, bu akşam televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Peki Öldürme Arzusu film konusu nedir, oyuncuları kimler?

“Death Wish”in yeniden uyarlaması Öldürme Arzusu televizyonda ekranlara geliyor.

Başrolünde Bruce Willis'in yer aldığı Öldürme Arzusu filmi konusu ve oyuncuları seyirciler tarafından araştırılıyor.

Öldürme Arzusu, 1972’de Brian Garfield’ın yazdığı romandan 1974’te ilk kez sinemaya uyarlanan Death Wish filminin yeniden çevrimi olarak 2018 yılında çekildi. Aksiyon ve macera dolu film, film severleri ekrana kilitleyecek..

Peki Öldürme Arzusu filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar..

ÖLDÜRME ARZUSU FİLM KONUSU

Paul Kersey başarılı bir travma cerrahıdır. Tüm hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, ağır şekilde bıçaklanmış insanları hayata döndürmeye uğraşarak geçirmektedir.

Stresli işinden vakit bulduğunda ise ailesiyle vakit geçirmeyi sevmektedir. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren Kersey için sahip olduğu bütün huzur büyük bir trajedi ile paramparça olur.

Evine düzenlenen bir saldırı sonrası eşi hayatını kaybeder, kızı ise komaya girerek yaşam mücadelesi vermeye başlar. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanır ve saldırganlar için gerçek bir ölüm makinesine dönüşür.

Paul ne pahasına olursa olsun ailesinin intikamını almaya kararlıdır.

ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI

Bruce Willis Rolü : Paul Kersey

Vincent D'Onofrio Rolü : Frank Kerse

Elisabeth Shue Rolü : Lucy Kersey

Camila Morrone Rolü : Jordan Kersey

Dean Norris Rolü : Detective Rains

Beau Knapp Rolü : Knox

Len Cariou Rolü : Ben

Kimberly Elise Rolü : Detective Jackson