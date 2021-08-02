Olmaz Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Olmaz Oluversin Gari konusu ve oyuncu kadrosu

Olmaz Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Olmaz Oluversin Gari konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerini Birand Tunca, Aslıhan Malbora ve Tuğba Melis Türk'ün paylaştığı Olmaz Oluversin Gari filmi, TV'de ilk kez izleyicisiyle buluşuyor. İşte Olmaz Oluversin Gari konusu ve oyuncu kadrosu...

Yapımını Juli Sanat'ın, yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Gürvardar'ın kaleme aldığı ''Oluversin Gari'' film serisinden ''Olmaz Oluversin Gari" filmi, bu akşam saat 20.00'de FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

TV'de ilk kez yayınlanacak olan filmi FOX TV yayın akışında gören izleyiciler, ''Olmaz Oluversin Gari filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?'' sorularına yanıt arıyor.

Sosyal medyada da çok konuşulan film için ''Ege projelerini daha çok ekranda görmek istiyoruz, uzun zamandır bu kadar gülmemiştim, umarım tat bırakan işler arasında en kısa zamanda yer alır.'' yorumları yapılmıştı.

Peki Olmaz Oluversin Gari filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Olmaz Oluversin Gari filmi nerede çekildi? İşte Olmaz Oluversin Gari filmi hakkında tüm merak edilenler...

OLMAZ OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk Oluversin Gari filminin ardından bu sefer de serinin beşincisi olan Olmaz Oluversin Gari filmi TV'de ilk kez ekranlarda olacak. Seri filmin çekimleri, Muğla ilinin Milas ilçesinde gerçekleşiyor.

OLMAZ OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU

Derya ve Güney’in evliliği Aliş ve Seda'yı çok üzmüştür. Derya'nın kafası çok karışıktır. Babasının videosunu sakince izlemek ister ama video sadece Seda'nın elinde vardır. Güney’'e birlikte videoyu Seda'dan almayı planlar.

Güney, Derya, Aliş ve Şişman planlar yaparak Seda'nın telefonunu almayı başarır. Derya videoyu kendi telefonuna gönderir. Videonun ortaya çıkmasının ardından Jandarma, Salih'i kelepçeleyerek gözaltına alır.

Videoyu izledikten sonra Derya çok kötü olur. O zaman arkeologlar, Sadri'nin arazisinde ortaya çıkarılan heykelleri rapor etmek için Sadri'nin evine gelirler. Sadri aşırı sinir nedeniyle kalp krizi geçirmiş ve ambulans ile hastaneye kaldırılmıştır. Tüm olayları öğrenen Derya, Güney'e boşanmak istediğini söyler.

OLMAZ OLUVERSİN GARİ OYUNCU KADROSU