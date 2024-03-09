Ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu! Zafer Algöz'ü yasa boğan ölüm haberi..

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Ünlü oyuncu Zafer Algöz acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Zafer Algöz annesinin vefat ettiğini açıkladı.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Zafer Algöz, cenaze töreni bilgilerini de paylaştı.
Zafer Algöz Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Ailemizin ulu çınarı ,Sevgili Annemiz Güner Algöz’ü kaybettik…Acımız büyük tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca camiinden ikindi namazına müteakiben Geriş kabristanına defnedilecektir."