Ölüm haberiyle yıkıldı! Serdar Ortaç'ı yasa boğan ölüm haberi.. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç aldığı acı bir haber ile yıkıldı. Ünlü şarkıcının 2019 yılından bu yana tedavi gören kardeşi hayatını kaybetti.

Serdar Ortaç'ın 2019 yılından bu yana enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti.

Acı haberi Serdar Ortaç'ın küçük kardeşi Sertaç Ortaç verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sertaç Ortaç şu ifadelere yer verdi;

"Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart pazar günü öğle namazına takiben Suadiye Camisi’nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir."

Hayatını kaybeden Serkan Ortaç'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kardeşi için dua istemişti

Serdar Ortaç geçtiğimiz aylarda kardeşi için dua istemişti. Ortaç yaptığı paylaşımda "Kardeşim Serkan yoğun bakımda. Allah onu çocuklarına bağışlasın. Lütfen dua edin. Virüsü buldular. H1N1’miş. Bebekler de bile oluyormuş. Bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Ayağa kalkacağını umuyorum. 10 gün de olur diyorlar, 2 ay da.." ifadelerine yer vermişti.