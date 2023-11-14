Ölüm haberiyle yıkıldı! Ünlü oyuncu Mahir Günşiray'ın acı günü.. Ünlü oyuncu ve yönetmen Mahir Günşiray'ın eşi Claude Leon Günşiray, hayatını kaybetti.

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Oyuncu Mahir Günşiray'ın eşi Claude Leon Günşiray hayatını kaybetti.

1965 yılında Fransa'da dünyaya gelen Claude Leon Günşiray, Grenoble Güzel Sanatlar Akademisi' mezunuydu.

Fransa'da bazı sergilerde eserleri sergilenen Claude Leon Türkiye'ye geldikten sonra Tiyatro Oyunevi'nde sahnelenen oyunların sahne tasarımını hazırladı ve çocuklar için sanat atölyeleri düzenlemişti.

Claude Leon Günşiray'ın ölüm haberi Tiyatro Oyunevi'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ile duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Tiyatromuzun sahne tasarım cadısı, beyni, emektarı; çocuk kitaplarının muhteşem yaratıcı çizeri, fotograf ve enstalasyon dehası; kocası Mahir Günşiray’ın yirmialtı yıldır ona her gece sarılarak yattığı kadını, aşkı, aklı, hayatı; kalbinin en değerli parçası oğlu Asya Birsel’in bir tanesi, incisi, sırdaşı, dert ortağı; Jean-Claude ve Nuria Leon’un sevgili biricik kızları; Laure ve Fabrice’in canı şahane espritüel kardeşi; Camille, Clemant ve Coline’nin tatlı halası, Lucille ve Alban’ın şeker teyzesi; tüm Leon ailesinin sevgilisi; Can Günşiray’ın cici annesi; Baluna’nın kaptan karısı, sadık, güvenilir çıpacısı; denizlerin meleği; -bu eşsiz ve özel kadını o kadar çok seven arkadaşı var ki, karada denizde havada, üç cihanda-, onların hepsinin unutulmaz varlığı; ben buradayım demeyen, kendini görünmez yapabilme yeteneğinin şahikası Claude Leon Günşiray artık bizimle birlikte değil.

Çok büyük bir boşluk.. Tarifsiz bir acı.. Her zaman sıcak bedeninin kokusu.. Sevmeyi bilen.. Sevmeyi öğreten ruhu her daim bizimle kalacak."