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    Ölüm Kalım Evi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölüm Kalım Evi konusu ve oyuncu kadrosu..

    Orijinal adı Tiger House olan Ölüm Kalım Evi filmi, bu akşam saat 23:45'te Kanal D ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. 'Ölüm Kalım Evi konusu nedir, oyuncuları kimler?' merak ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 17:30
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    Ölüm Kalım Evi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölüm Kalım Evi konusu ve oyuncu kadrosu..

    Ölüm Kalım Evi adıyla Türkçe'ye çevrilen Tiger House adlı film, bu akşam saat 23.45’te Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

    Yönetmen koltuğunda Tom Daley'in oturduğu Ölüm Kalım Evi filmi, 2015 yılında vizyona girdi.

    İngiliz yapımı gerilim ve aksiyon türündeki Ölüm Kalım Evi filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar başladı.

    Peki, Ölüm Kalım Evi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Ölüm Kalım Evi konusu ve oyuncuları...

    ÖLÜM KALIM EVİ KONUSU NEDİR?

    Ölüm Kalım Evi filminin konusu, dört suçlu tarafından kapana kısılan Kelly'nin kurtuluş mücadelesini içeriyor.

    Kelly, bir gece gizlice erkek arkadaşı Mark'ın evine girer. Amacı sevgilisinin 18. yaş gününü sürpriz bir şekilde kutlamak ve geceyi onunla geçirmektir.

    Ancak Kelly, gecenin ilerleyen saatlerinde ölümcül bir hata yaptığını anlar. Çünkü eve gizlice giren yalnızca kendisi değildir. Bir grup silahlı soyguncu da Mark'ın evindedir.

    Kelly evden kaçabilecek mi? Mark sevgilisini kurtarmayı mı seçecek yoksa kaçacak mı?

    ÖLÜM KALIM EVİ OYUNCULARI KİMLER?

    • Kaya Scodelario
    • Ed Skrein
    • Dougray Scott
    • Langley Kirkwood
    • Brandon Auret
    • Daniel Boyd
    • Andrew Brent
    • Julie Sommars

    Ölüm Kalım Evi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölüm Kalım Evi konusu ve oyuncu kadrosu.. #1

    Ölüm Kalım Evi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölüm Kalım Evi konusu ve oyuncu kadrosu.. #2

    Ölüm Kalım Evi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölüm Kalım Evi konusu ve oyuncu kadrosu.. #3

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