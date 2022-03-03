Ölümden döndü! Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u setten dönerken...

Kuruluş Osman dizisindeki 'Aygül Hatun' karakteriyle ekranda yer alan 29 yaşındaki ünlü oyuncu Buse Arslan, dizinin setinden dönerken trafik kazası geçirdi. Ölümden dönen Buse Arslan, tedavi altında.

ATV ekranlarının sevilen dizisiKuruluş Osman'dan izleyicileri korkutan haber geldi.

Dizide "Aygül Hatun" karakteriyle beğeni toplayan Buse Arslan, setten çıktıktan sonra dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.

Ünlü oyuncunun, aracı ile eve giderken Riva yolunda arkadan gelmekte olan bir aracın çarpması sonucu adeta ölümden döndüğü öğrenildi.

BOYNU ZEDELENDİ

Emniyet kemeri takılı olan Buse Arslan, hemen hastaneye kaldırıldı.

Boyun kısmından darbe alan 30 yaşındaki ünlü oyuncuya, tedavi gördüğü hastanede bir boyunluk takıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen oyuncu, bir süre boyunluk ile devam edecek.

BUSE ARSLAN KİMDİR

Buse Arslan, 29 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Buse Arslan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Ardından Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2011 yılında yayınlanan Akasya Durağı adlı dizi ile adım atmıştır. Avrupa Avrupa, Yalan Dünya, Benim Hala Umudum Var, Bizim Okul, Kertenkele, Kocamın Ailesi ve Aşk Yalanı Sever isimli dizilerde rol almıştır.

2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evli olan Buse Arslan, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun karakterine hayat vermektedir.