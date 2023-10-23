Ölümden dönmüştü! Pop Kraliçesi Madonna’nın son hali şoke etti Ünlü şarkıcı Madonna, geçirdiği bakteriyel enfeksiyon sonrasında sağlığına kavuştu ancak son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte dünya yıldızının korkutan değişimi...

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Dünyaca ünlü yıldız Madonna, müziğin tahtında önemli bir yer edinmiş ve hit şarkılarıyla milyonlarca insanın kalbinde taht kurmuştu.

Ancak son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden Madonna'nın son hali, sevenlerini endişelendiriyor.

Madonna, geçtiğimiz dönemde yaşadığı bakteriyel enfeksiyon nedeniyle turnesini iptal etmek zorunda kalmış ve uzun bir iyileşme sürecine girmişti.

Son hali korkuttu

Ünlü yıldızın sağlığına kavuştuğu bilinse de son hali, eski görünümünden oldukça farklı. Ünlü yıldızın yüzü solgun bir hali alırken kaşları da boyanmış gibi görünüyor.

Madonna'nın son hali, sosyal medyada geniş yorumlara neden oldu. Birçok hayran, ünlü şarkıcı için en iyisini diledi ve ona destek verdi.

İşte son hali…