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- Ölümlü Dünya film konusu nedir? Ölümlü Dünya oyuncuları ve özeti
Ölümlü Dünya film konusu nedir? Ölümlü Dünya oyuncuları ve özeti
- Haber Merkezi
- 30.11.2020 - 17:45
- Güncelleme : 30.11.2020 - 17:46
Başrolünde Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak ve Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı 2018 yılında vizyona giren Ölümlü Dünya filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak.
Yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu Ölümlü Dünya filminin konusu nedir, hangi kanalda ve saat kaçta gibi detaylar merak ediliyor.
ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işleten Mermer Ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir.
Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanlar dışarıdan oldukça sıradan bir hayat yaşamaktadır. Oysa gerçek hiç de öyle değildir.
Mermer ailesi nesilden nesile kiralık katildir ve dünya çapında etkin olan dev bir organizasyon için çalışmaktadır. Ancak organizasyonun kimi kurallarının ihmal edilmesiyle birlikte işler karışır ve ailenin kimliği açığa çıkar.
Artık aile pılını pırtını toplayıp yola koyulmalı ve peşlerindeki dev örgütü atlatabilmelidir.
ÖLÜMLÜ DÜNYA OYUNCULARI KİM?
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Ahmet Mümtaz Taylan
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Alper Kul
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Sarp Apak
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İrem Sak
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Doğu Demirkol
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Feyyaz Yiğit
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Meltem Kaptan
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Özgür Emre Yıldırım
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Mehmet Özgür
ÖLÜMLÜ DÜNYA NEREDE ÇEKİLDİ?
Ölümlü Dünya filminin önemli bir kısmının geçtiği lokanta sahneleri Haydarpaşa Garı’nda gerçekleştirildi.