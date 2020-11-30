Ölümlü Dünya film konusu nedir? Ölümlü Dünya oyuncuları ve özeti

Ölümlü Dünya filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Komedi ve aksiyon türünde Türk filmi olan Ölümlü Dünya filmi hakkında merak edilenler...

Başrolünde Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak ve Alper Kul gibi isimlerin yer aldığı 2018 yılında vizyona giren Ölümlü Dünya filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak.

Yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu Ölümlü Dünya filminin konusu nedir, hangi kanalda ve saat kaçta gibi detaylar merak ediliyor.

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işleten Mermer Ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir.

Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanlar dışarıdan oldukça sıradan bir hayat yaşamaktadır. Oysa gerçek hiç de öyle değildir.

Mermer ailesi nesilden nesile kiralık katildir ve dünya çapında etkin olan dev bir organizasyon için çalışmaktadır. Ancak organizasyonun kimi kurallarının ihmal edilmesiyle birlikte işler karışır ve ailenin kimliği açığa çıkar.

Artık aile pılını pırtını toplayıp yola koyulmalı ve peşlerindeki dev örgütü atlatabilmelidir.

ÖLÜMLÜ DÜNYA OYUNCULARI KİM?

Ahmet Mümtaz Taylan

Alper Kul

Sarp Apak

İrem Sak

Doğu Demirkol

Feyyaz Yiğit

Meltem Kaptan

Özgür Emre Yıldırım

Mehmet Özgür

ÖLÜMLÜ DÜNYA NEREDE ÇEKİLDİ?

Ölümlü Dünya filminin önemli bir kısmının geçtiği lokanta sahneleri Haydarpaşa Garı’nda gerçekleştirildi.