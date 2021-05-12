Ölümsüz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümsüz filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Ölümsüz filmi, bu akşam Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. İzleyiciler Ölümsüz filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? sorusuna yanıt arıyor. İşte Ölümsüz filmi oyuncuları..

Orijinal adı ''Boss Level'' olan Ölümsüz filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Joe Carnahan'ın oturduğu, senaryosunu ise Joe Carnahan, Chris Borey ve Eddie Borey'in kaleme aldığı aksiyon, gerilim ve bilim kurgu türündeki Birleşik Arap Emirlikleri yapımı Ölümsüz filmi, 18 Şubat 2021 tarihinde vizyona girdi.

Filmi Star TV yayın akışında görenler, 'Ölümsüz filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Ölümsüz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Ölümsüz konusu ve oyuncu kadrosu...

ÖLÜMSÜZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Boss Level, hiç bitmeyen bir zaman döngüsüne hapsolan emekli özel kuvvetler subayının hikayesini konu ediyor.

Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve bir süre önce emekli olan özel kuvvetler subayıdır. Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğu keşfeder.

Ölümünün ardındaki gizemi açığa çıkarmak için hareke geçen Roy, zamana karşı verdiği bu savaşta döngüden kurtulmayı başarabilecek midir?





ÖLÜMSÜZ FİLMİ OYUNCULARI