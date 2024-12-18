Yağmur Dinç

Son günlerde Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde dikkat çeken "Ölünce beni kim yıkayacak?" yazılı afişler, vatandaşların merakını uyandırdı.

Özellikle reklam panolarında herhangi bir açıklama veya imza olmaması, bu mesajın anlamını araştırmaya yöneltti.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu gizemli slogan, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"Ölünce beni kim yıkayacak reklamı nedir?" ve "Hangi dizinin afişi?" gibi sorular, kullanıcıların gündeminde yer buldu.

Peki, Ölünce beni kim yıkayacak reklamı nedir? Ölünce beni kim yıkayacak hangi dizinin afişi? Detaylar haberimizde...

TRT'İN YENİ DİZİSİ: GASSAL

Ölünce Beni Kim Yıkayacak afişi internette yayınlanmaya hazırlanan Gassal dizisine ait.

Gassal dizisi TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanacak. Dizinin yayın tarihi henüz duyurulmadı.

Dizide başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor.

Dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan gassal maceralarını konu ediniyor.