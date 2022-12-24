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    Ömer dizisi konusu nedir? Ömer dizisi uyarlama mı, gerçek bir hikaye mi?

    Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Ömer dizisi, tanıtım fragmanıyla ilgi çekti. Peki Ömer dizisi konusu nedir? Ömer dizisi uyarlama mı, gerçek bir hikaye mi?
    • 24.12.2022 - 14:27
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    Ömer dizisi konusu nedir? Ömer dizisi uyarlama mı, gerçek bir hikaye mi?

    Başrollerinde Selahaddin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer alacağı Ömer dizisinin ilk tanıtımı ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen dizinin uyarlama olup olmadığı ve konusu ise merak ediliyor. Peki Ömer dizisi konusu nedir, uyarlama mı?

    Ömer dizisi konusu nedir, uyarlama mı?

    Senaryosunu Gülizar Irmak'ın yazdığı Star TV'nin yeni dizisi Ömer yakın süreçte ekrana gelecek. ilk tanıtımıyla ilgi toplayan dizinin İsrail dizisi Shitsel'den uyarlama olduğu biliniyor. Yayın tarihi henüz açıklanmayan dizide Ömer karakterinin nasıl bir tema ile ekrana geleceği henüz net olarak bilinmiyor.

    Ömer dizisi konusu nedir? Ömer dizisi uyarlama mı, gerçek bir hikaye mi? #1

    Ancak Shitsel dizisinde bir haham ve ailesinin hayatının konu alındığı biliniyor. Ülkemize uyarlanarak konuda değişiklikler yapıldığı bilinen dizinin İsrail yapımında Kudüs'ün ortodoks mahallerinin birisinde yaşayan ailenin yaşamındaki çarpıklıklar, içsel çelişkiler, aşk ile birlikte anlatılıyordu.

    Ömer dizisi oyuncuları kimler?

    Dizinin oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Gülçin Kültür, Zerrin Sümer, Melike Güner, Emre Taşkıran, Muharrem Türkseven, Metehan Parıltı, Gamze Karaduman gibi başarılı isimler bulunuyor.

    Ömer dizisi konusu nedir? Ömer dizisi uyarlama mı, gerçek bir hikaye mi? #2


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