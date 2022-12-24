Ömer dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var?

Ömer dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var?

Star TV'nin yeni dizisi Ömer, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekti. Çok yakındaki ekrandaki yerini almaya hazırlanan dizi, ilk tanıtımı ile izleyenleri büyüledi.

Star TV dizilerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Ömer ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan kanal, ilk tanıtımı yayınladı.

OGM Pictures’ın Star TV için çektiği dizi birbirinden güçlü ve yetenekli oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekti.

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nin oturduğu, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer'in başrollerini Selahattin Paşalı (Ömer) ve Gökçe Bahadır (Gamze) paylaşıyor.

Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin kadrosunda; Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Konusu

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor. Merakla beklenen yeni dizi 'Ömer', yakında Star’da…

Ömer dizisi ilk tanıtım İZLE