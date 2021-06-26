Ömer Faruk Bostan kimdir? İbo Show konuğu Ömer Faruk Bostan'ın biyografisi..

Müzik kariyerine Ankara'da başlayan Ömer Faruk Bostan, Star TV ekranlarında yayımlanan İbo Show programına konuk oluyor. Peki Ömer Faruk Bostan kimdir? İşte İbo Show konuğu Ömer Faruk Bostan'ın hayatı

26 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan "Erik Dalı" şarkısı 100 milyon izlenme ve dinlenme sayısını geçen başarılı sanatçı Ömer Faruk Bostan, Star TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı İbo Show'un sezon finali konukları arasında yer alıyor.

Programın izleyicileri, ünlü şarkıcı Ömer Faruk Bostan'ın hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. Ömer Faruk Bostan kimdir, kaç yaşında ve nereli?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki Ömer Faruk Bostan kimdir? İşte İbo Show konuğu Ömer Faruk Bostan'ın biyografisi...

ÖMER FARUK BOSTAN KİMDİR?

1984 yılında Ankara Sincan'da dünyaya gelen Ömer Faruk Bostan, müzik kariyerine Ankara'da başlamıştır. Müziğe ilgisi çok küçük yaşlarda başlayan Bostan, öğrenim gördüğü yıllarda sıkça şarkılar seslendirmiştir.

Müzik öğretmeninin de desteğini alan Bostan, çeşitli müzik aletlerini çalmaya başlamış ve sahneye ilk adımını 15 yaşında atmıştır.

Düğün ve çeşitli organizasyonlarda saz çalarak ünlenen Ömer Faruk Bostan, son dönemin Ankara havalarını yorumlayan genç ve yakışıklı isimleri arasında yer almaktadır.

Ömer Faruk Bostan'ın seslendirdiği ve 26 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan "Erik Dalı" şarkısı 100 milyon izlenme ve dinlenme sayısını geçmiştir.

Söz konusu parça Türkiye'de oyun havası türünde YouTube'de 100 milyonu aşan ilk şarkı olma özelliğini taşırken, şimdilerde ise 105 milyonu geçmiştir.