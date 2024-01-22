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Star TV'nin OGM Pictures imzalı dizisi Ömer, sezona damga vurmaya devam ediyor.
Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Barış Falay paylaştığı dizi, imkanları zorlayan bir aşkı konu alıyor.
Dizide Ömer karakterinin ablası Nisa da beğeni toplayanlar arasında. Merve Dizdar'ın oyunculuğu ve güzelliği izleyicileri cezbediyor.
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Ekranlara tesettürlü yansıyan Ömer'in Nisa'sı Merve Dizdar, sosyal medyada nabızları yükseltti.
Dizdar'ın transparan elbise tercihi, takipçilerinin gündemine oturdu.
Ünlü oyuncunun fiziği ve güzelliği üstüne binlerce beğeni ve yorum geldi.
İşte o kareler...