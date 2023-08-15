Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın aylık kazancı ağızları açık bıraktı! İşte aylık kazancı.. Selahattin Paşalı'nın kazandığı bölüm başı ücret belli oldu. İşte ünlü oyuncunun aylık kazancı..

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Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın bölüm başı ne kadar kazandığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada sıkça gündem olan Ömer dizisi reytinglerde üst sıralarda yer alıyor.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre dizinin başrol oyuncularından olan Selahattin Paşalı'nın diziden bölüm başı ne kadar kazandığı belli oldu.

Aşk 101 isimli dizide canlandırdığı Osman Demirkan karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Selahattin Paşalı son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Şimdilerde Ömer dizisinde rol alan Selahattin Paşalı'nın yeni sezon öncesi aylık kazancı ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncunun aylık kazancı..

Aldığı ücret belli oldu

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre oyuncu Selahattin Paşalı, Ömer dizisinden bölüm başı 100 bin TL kazanıyor. Selahattin Paşalı'nın aylık kazancının 400 bin TL olduğu iddia edildi.