Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında? MasterChef konuğu Şef Ömür Akkor'un biyografisi ve kitapları

Efelerin Şefi olarak bilinen Ömür Akkor, MasterChef Türkiye'nin yeni bölümüne konuk oluyor. Peki Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef konuğu Şef Ömür Akkor'un biyografisi ve kitapları...

TV8 ekranlarının uzun soluklu yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de adım adım büyük finale yaklaşılıyor.

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, birbirinden farklı tarifleri seyircileri ile buluşturmaya devam ederken konuklarıyla da adından söz ettiriyor.

Anadolu ve Türk mutfağını anlattığı 26 adet kitabı ve 200'ü aşkın makalesi bulunan yazar ve yemek şefi ünlü şef Ömür Akkor, MasterChef Türkiye'nin 5 Ocak 2022 tarhili yeni bölümüne konuk oluyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi bölümünde ''Anadolu Mutfak Tarihi'', ''Osmanlı Mutfağı'' ve ''Türk Mutfağı'' dersleri vererek Türk mutfağına önemli isimler yetiştiren Ömür Şef, danışmanlık hizmetleri ile de adından söz ettiriyor.

'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görülen Akkor, 20 yıldan fazla süredir şeflik yapıyor.

Peki, Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte, MasterChef konuğu Şef Ömür Akkor'un biyografisi ve kitapları...

ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

1975 yılında Kilis'te dünyaya gelen Ömür Akkor, Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okumuş ve 5 yıl Bursa'nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına almıştı.

105 yıldır devam eden ve Türkiye'nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük'te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmakta ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir.

Son 15 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezen Ömür Akkor, ''Türk mutfağı için 250.000 km'' projesini tamamlamıştır.

Yazdığı ''Bursa Mutfağı'' adlı kitabı, Bursa'nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı olmuştur. Mart 2009 tarihinde yayınlanan kitapta, ilk kez yayınlanarak dünya mutfak literatürüne giren 140 tarif yer almaktadır.

''Yemek Kitapları Nobeli'' olarak da nitelendirilen dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards'a katılan Muhammed Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' adlı eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görülmüştür.

ÖMÜR AKKOR’UN KİTAPLARI