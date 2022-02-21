Ömür Gedik'in mini elbiseli paylaşımı o sözlerini akıllar getirdi

Yaptığı mini şort açıklaması akıllarda olan Ömür Gedik, son gönderisiyle dikkatleri üzerine çekti. Gedik, süper mini elbisesiyle art arda poz verdi.

Son dönemde hayvanlara yönelik paylaşımlar yapan Ömür Gedik, yeni gönderisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Gedik'in, sosyal medya hesabından "Gitsem mi kalsam mı?" notuyla verdiği paylaştığı pozlar, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YILLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Ünlü ismin bu paylaşımı, yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı, "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda. Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar." paylaşımını akıllara getirdi.