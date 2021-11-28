Omzundan sakatlanmıştı! Zehra Güneş'ten güzel haber geldi

Geçtiğimiz günlerde omzundan sakatlandığını duyuran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş'ten güzel haber geldi. Milli voleybolcu, uzun bir aranın ardından sahalara döndü.

A Milli Voleybol Takımımızın en dikkat çeken isimlerinden biri olan ve Vakıfbank SK'de de forma giyen Zehra Güneş, hem başarılı performansı hem de güzelliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan Zehra Güneş, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündeme geliyor.

Her karesi binlerce beğeni ve yorum alan Güneş, yaptığı makyaj ve giyim tarzıyla da birçok genç kıza ilham veriyor.

Genç voleybolcu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir paylaşımda bulunarak sakatlandığını duyurmuştu.

"ÇOK BÜYÜK BİR PROBLEM YOK"

Zehra Güneş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

''Geçtiğimiz haftalarda omzumda yaşadığım sakatlığın tedavi süreci hala devam ediyor. Maalesef sakatlıklar profesyonel sporculuğun bir parçası ve bununla baş etmemiz gerek. Neyse ki çok büyük bir problem yok, biraz zaman gerekiyor. Şu anda tek isteğim güçlü bir şekilde sahaya dönmek ve takımıma yeniden katkı vermek. Bunun için de son sürat çalışıyorum. İlgilenen, merak eden herkese de sevgilerimi sunuyorum.''

SAHALARA DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle bir süre maçlardan uzak kalan Zehra Güneş, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak hayranlarını sevindirdi.

Güneş, paylaşımında sahalara döndüğünü şu sözlerle duyurdu:

''Uzun bir aradan sonra tekrardan sahada olmanın verdiği mutluluk paha biçilmez!''