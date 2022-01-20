Önce başörtüsü taktı sonra çıkardı en son boşandı... Rallici Burcu Çetinkaya'nın bakın şimdi ne halde!

Önce başörtüsü taktı sonra çıkardı en son boşandı... Rallici Burcu Çetinkaya'nın bakın şimdi ne halde!

Bir süre tesettüre girip daha sonra ise başörtüsünü çıkaran, eşinden de boşanan Burcu Çetinkaya, sosyal medyadan her anını paylaşıyor. Ünlü ismin son halini gören sevenleri, bir hayli şaşırıyor.

Fatih Mehmet Bucak'la evlenen ve bir çocuğu olan rallici Burcu Çetinkaya, Şanlıurfa'da yaşamaya başladı.

Kendisine yeni bir hayat kuran ve medyadan uzaklaşan Burcu Çetinkaya, gözlerden uzak yaşamaya başladı.

Tutkusu olduğu ralliyi bırakan ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Burcu Çetinkaya, uzun bir sürenin ardından başörtüsün çıkardı.

Başörtüsünü çıkardıktan sonra günlerce konuşulan, bazı kesimlerden destek bazı kesimlerden tepki alan rallici, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Çetinkaya, son paylaşımında ralliye olan özlemini dile getirdi ve dikkati çekti.

"ÖRGÜ ÖRÜYORUM"

Son hali ile dikkatleri üzerine çeken ve şu sıralar Ankara'da olan Burcu Çetinkaya, ralliye duyduğu özlemi dile getirdi.

Çetinkaya yaptığı paylaşımda, "Hayat ne garip eskiden ralli için kendimi parçalardım, şimdi sakince bekliyorum olursa nasip, olması için uğraşırım ama olmasa agro ile uluslararası tarım vizyonu hayallerimize yolculukta gülümserken ralli özlemimi cheesecake yapıp, örgü örüp unutuyorum." dedi.

"YILLAR GEÇTİ, HİÇ DEĞİŞMEDİN"

Burcu Çetinkaya şu sıralar bir hayır kurumu için elçilik yapıyor ve zamanını oğluyla geçiriyor.

Ralli yaptığı zamanları paylaşan Çetinkaya, adeta yıllara meydan okuyor. Paylaşımlarına hayranları, "Yıllara meydan okuyorsun" Hiç değişmedin" tarzında yorumlar yapıyor.

İŞTE BURCU ÇETİNKAYA'NIN SON HALİ