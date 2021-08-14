Önce evet dedi sonra hayır! Sarp Levendoğlu Son Yaz'dan vazgeçti! Yerine bakın kim gelecek

Önce evet dedi sonra hayır! Sarp Levendoğlu Son Yaz'dan vazgeçti! Yerine bakın kim gelecek

FOX TV'nin iddialı dizisi Son Yaz'a Birce Akalay'ın ardından eski eşi Sarp Levendoğlu'nun da katılması heyecan yaratmıştı. Ancak Sarp Levendoğlu, kendi isteği ile Son Yaz kadrosundan ayrıldı.

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği ve başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı FOX TV'nin sevilen yapımlarından olan Son Yaz dizisinin kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

Funda Eryiğit'in ardından dizinin yeni kadın başrolünün Sare Akay rolüyle Birce Akalay'ın olduğu projede, Sarp Levendoğlu'nun ise Cihan Sancaktar karakterine hayat vereceği ortaya çıkmıştı.

Ancak ay sonunda sete çıkması beklenen dizinin çekimleri başlamadan ayrılık yaşandı ve kadroda değişikliğe gidildi.

SARP LEVENDOĞLU AYRILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide rol almaya prensipte ''evet'' diyen ve sözleşme imzalamadan önce senaryoyu okumak isteyen Levendoğlu'nun son anda Son Yaz'da oynamaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Savaşçı'da başrol oynayan ünlü oyuncunun rolün geri planda olduğunu düşündüğü için bu kararı aldığı konuşuluyor.

DİZİNİN YENİ CİHAN'I YILMAZ BAYRAKTAR

3 yıllık zaman atlamasının yaşanacağı dizide ''Cihan'' karakteri için Sarp Levendoğlu yerine ''Aziz'' dizisiyle anlaşma sağlayan Yılmaz Bayraktar'ın geleceği iddia ediliyor.