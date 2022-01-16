Önce takipten çıktı, şimdi gönlünün şampiyonu oldu! MasterChef Hasan'ın büyük aşkı Hülya'ya bakın

MasterChef yarışmasında ikinci olan Hasan Biltekin, sevgilisinin gönlünün şampiyonu oldu. Biltekin'in doktor sevgilisi Hülya Acar, MasterChef paylaşımıyla dikkat çekti.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması 2020-2021 sezonunu tamamlarken, şampiyon Eren Kaşıkçı oldu.

Eren Kaşıkçı şampiyonluk kupasını yine MasterChef yarışmasında ikinci olan Hasan Biltekin ile birlikte kaldırdı.

Biltekin'in geceye katılan ve destek veren sevgilisi Hülya Acar ise MasterChef paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Bir dönem ayrıldıkları konuşulan ve "İhanetten Geri Kalan" şarkısını paylaşarak gönderme yaptığı söylenen Acar, sevgilisi ile karelerini yayınladı.

Hülya Acar, sevgilisi Hasan Biltekin ile çektirdiği pozunu paylaşıp ''Gönlümün şampiyonu'' notunu düştü.

AŞK KALDIĞI YERDEN...

MasterChef'te ikinci olan ve ailesi dışında da sevgilisinin destek verdiği Hasan Biltekin, bu paylaşıma kayıtsız kalamadı.

Biltekin, Hülya Acar'ın paylaştığı karelere, ''Arkamda, sağımda, solumda hep var olan güzeller güzeli, iyi ki varsın'' sözleriyle yanıt verdi.

KISKANÇLIK KRİZİ PATLAK VERMİŞTİ

Hülya Acar'ın bir dönem MasterChef yarışmacılarından birisi olan Pelin Zaman nedeniyle kıskançlık krizine girdiği iddia edilmişti.

Sevgilisi Hasan Biltekin'i takipten çıkan Hülya Acar, Sezen Aksu'nun 'İhanetten Geri Kalan' şarkısını paylaşıp, kafaları karıştırmıştı. Aralarındaki sorunları çözen çift, yeniden bir araya geldi.

Birkaç ay önce annesini kaybeden Acar, Atatürk Üniversitesi'nde Tıp okuyor.