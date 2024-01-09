Önce Zehra, şimdi de… Teşkilat dizisinin başrolü veda ediyor TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'tan izleyicileri yıkan haber geldi. Zehra karakterinin ayrılığının ardından bu veda ekranları kapattıracak. Dizinin sevilen karakteri ayrılıyor.

ensonhaber.com

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi "Teşkilat", son bölümde ardı ardına gelişen olaylarla seyirciyi şaşırtmaya devam ediyor.

Heyecan dolu sahneler ve yaşanan sürpriz gelişmeler, izleyiciler arasında adeta bir deprem etkisi yaratıyor.

Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Sarp Levendoğlu, Tuğçe Açıkgöz, İlker Kızmaz, Selin Genç Sena, Ceyhun Mengiroğlu, Melisa Akman ve Serdar Yeğin gibi usta oyuncuların performanslarıyla dikkat çeken dizi, izleyiciyi adeta ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Ancak dizide yaşanan son ayrılık izleyicileri şaşkına çevirdi. Başarılı oyuncu kadrosundan bir başrol daha veda ediyor.

Çetin karakteri veda ediyor

TRT 1'in iddialı yapımı Teşkilat, son bölümün ardından izleyicileri şaşırtan bir ayrılık haberine sahne oldu.

Dizide Neslihan'ın babası olan Çetin karakteri, Ömer'in Neslihan ile birlikte gerçekleri ortaya çıkarmasının ardından diziye veda edecek.

Karakterin hikayesi, yaşanan olaylar sonucunda dizinin akışı gereği noktalanacak ve usta oyuncu Cengiz Bozkurt diziden ayrılacak.