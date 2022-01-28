'Ondan başkasını öpmem' demişti! Yalnız Kurt'un yıldızı Cihan Ünal'ın eski eşi meğer...

Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'ta Kumandan rolüyle izleyici karşısına çıkan Cihan Ünal, bir zamanlar Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray ile evliydi. Çiftin bir de Yağmur Ünal adında kızları var.

ATV ekranlarından izleyicilerle buluşacak olan Yalnız Kurt dizisinde Davut Bahadır karakterine Cihan Ünal hayat verecek.

Osman Sınav'ın yönettiği Yalnız Kurt ilk bölümüyle 28 Ocak Cuma günü ekrana gelecek.

Cihan Ünal'ın hayatına ilişkin bilgileri araştıran seyirciler, şaşırtan bir gerçekle karşılaşıyor.

CİHAN ÜNAL TÜRKAN ŞORAY AŞKI

Ünal, bir zamanlar Yeşilçam'ın "Sultan"ı ile evli, bir de kızı bulunuyor.

Türkan Şoray, Mine filminin setinde tanıştığı dönemin karizmatik oyuncusu Cihan Ünal ile tanıştı.

Büyük bir aşkla evlenen çift, Yağmur adında bir kız çocuğu dünyaya getirerek bu aşklarını taçlandırdılar.

"KARIMDAN BAŞKASINI ÖPMEM"

Usta oyuncu Ünal, aldığı bir kararla gündeme gelmişti. Ünal, artık Türkan Şoray dışında yer aldığı filmlerde başka kimseyi öpmeyecek, yalnızca Şoray'ı öpecekti.

Cihan Ünal ile yaklaşık 3 yıl kadar evli kalan Türkan Şoray, eşinden ayrıldıktan sonra tekrar Rüçhan'la oturdukları villaya geri döndü.

İŞTE TANIŞMA HİKAYELERİ

Şoray'ın anlattığına göre Cihan Ünal ile tanışma öyküsü ise şöyle:



"Türkan Şoray, önce Kral Lear oyununda, sonra 4. Murat dizisinde gördüğü Cihan Ünal ile 1983 yılında Pera Palas'ta “Seni Seviyorum” adlı filmininin çekimlerinden önce tanışmak ister. Çünkü Şoray'a göre 'duygusal bir filmde oynamak için karşısındaki oyuncunun duygularını öğrenmesi' gerekmiştir. Şoray ve Cihan Ünal, ilk kez Pera Palas'ta konuşmaya başlarlar ve ardından 'Seni Seviyorum'un diğer sahnelerini çekmek için Bodrum'a giderler. İkilinin aşkı ise Mine filminin çekimlerinde başlar."