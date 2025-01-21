Onlar, gerçek hayattaki Şirinler! İşte Fugate Ailesi ve şaşırtıcı hikayesi

Yağmur Dinç

Efsane çizgi film Şirinler'in gerçek olduğunu biliyor muydunuz....

Baba, uykucu, sinirli, gözlüklü; Onlarca farklı Şirin karakteri birçoğumuzun çocukluğunu süsledi.

Ten renkleri mavi olan Şirinler bir hayal ürünü gibi gelse de, gerçek hayatta da onlara rastlamak mümkün.

Fugate Ailesi zaman zaman "gerçek hayattaki Şirinler" olarak anılmıştır. Bunun nedeni, cilt renklerinin genetik bir durum nedeniyle mavi tonunda olmasıdır.

Gelin, hikayeye birlikte göz atalım...

MAVİ TENLİLER: FUGATE AİLESİ

Fugate ailesinin hikâyesi, 1820'lerde Fransa’dan ABD’ye göç eden Martin Fugate ve karısı Elizabeth Smith ile başlar.

Bu çift, Kentucky'nin uzak ve izole bir bölgesine yerleşti.

Her ikisi de methemoglobinemiye neden olan çekinik geni taşıyordu.

Normalde insanların kanı oksijen taşıyan hemoglobin nedeniyle kırmızımsı bir tona sahiptir. Ancak Fugate Ailesi'nde bu genetik durum, oksijen eksikliği hissi veren mavi bir cilt tonuna yol açmıştır.

İzole bir bölgede yaşadıkları için genetik havuz daralmış ve bu gen sonraki nesillere aktarılmıştır.

"Şirinler" benzetmesi, onların hikâyesini daha kolay hatırlanabilir hale getirmiştir.