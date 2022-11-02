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    • OnlyFans linkini paylaşınca ortalık karıştı! Avukatlığa döndüğünü açıklayan Ebru Polat'tan iç çamaşırlı poz

    OnlyFans linkini paylaşınca ortalık karıştı! Avukatlığa döndüğünü açıklayan Ebru Polat'tan iç çamaşırlı poz

    Ünlü şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde avukatlığa döndüğünü açıklamıştı. Polat, bu kez OnlyFans linkini sosyal medyada paylaşınca paylaşımı ortalığı karıştırdı.
    • 02.11.2022 - 16:13
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    OnlyFans linkini paylaşınca ortalık karıştı! Avukatlığa döndüğünü açıklayan Ebru Polat'tan iç çamaşırlı poz

    Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla sürekli gündeme gelen Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde dekolteli pozlarıyla takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum almıştı. Verdiği 15 yıl ara sonrası avukatlığa döndüğünü açıklayan Ebru Polat'ın Onlyfans'ta aktif olması olay oldu.

    Avukatlığa dönen Ebru Polat, Onlyfans linkini paylaşınca sosyal medyayı salladı!

    Ebru Polat'ın paylaşımı önce Twitter'da trend oldu. Ardından Twitter kullanıcıları,"OnlyFans mı yok artık", ''Benim avukatlığın gidişat aynen bu şekil'' yorumlarında bulundu.

    OnlyFans linkini paylaşınca ortalık karıştı! Avukatlığa döndüğünü açıklayan Ebru Polat tan iç çamaşırlı poz #1

    İç çamaşırlı pozunun üzerine link eklemişti

    Twitter'da OnlyFans linkini paylaşan şarkıcı, ayrıca Instagram'da iç çamaşırlı bir pozunu paylaşarak, üzerine OnlyFans hesabının linkini de ekledi.

    OnlyFans linkini paylaşınca ortalık karıştı! Avukatlığa döndüğünü açıklayan Ebru Polat tan iç çamaşırlı poz #2

    "Artık 'Avukat Hanım' diyeceksiniz"

    Polat, geçtiğimiz haftalarda ''Artık 'Avukat Hanım' diyeceksiniz'' paylaşımında bulunmuş ve İstanbul Barosu'na kaydolmuştu.

    OnlyFans linkini paylaşınca ortalık karıştı! Avukatlığa döndüğünü açıklayan Ebru Polat tan iç çamaşırlı poz #3

    Ayrıca pek çok farklı bölgede güzellik merkezleri işlettiği bilinen Ebru Polat, daha önce günlük kazancının 40 bin TL olduğunu açıklamıştı.

    İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    OnlyFans linkini paylaşınca ortalık karıştı! Avukatlığa döndüğünü açıklayan Ebru Polat tan iç çamaşırlı poz #4

    OnlyFans linkini paylaşınca ortalık karıştı! Avukatlığa döndüğünü açıklayan Ebru Polat tan iç çamaşırlı poz #5

    OnlyFans linkini paylaşınca ortalık karıştı! Avukatlığa döndüğünü açıklayan Ebru Polat tan iç çamaşırlı poz #6


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