Onu da yakından tanıyoruz! Güldür Güldür Show'un Hayati'si Mahir İpek'in eski eşi bakın kim çıktı

Onu da yakından tanıyoruz! Güldür Güldür Show'un Hayati'si Mahir İpek'in eski eşi bakın kim çıktı

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'da hayat verdiği Hayati rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mahir İpek'in eski eşini görenler şaştı kaldı. İpek'in eski eşi, kendisinden ünlü çıktı.

1972 yılında Ankara'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Mahir İpek, aslen Kahramanmaraşlıdır ve Aşık İsmail İpek'in oğludur.

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünde tamamlayan Mahir İpek, oyunculuğa 2002 yılında yer aldığı ''Kınalı Kar'' dizisiyle başladı.

İpek, ardından bir döneme damgasını vuran efsane dizi Hayat Bilgisi'nde rol aldı. Ünlü oyuncu, dizide Milli Güvenlik Bilgisi öğretmeni olan Yüzbaşı Ertuğrul'u canlandırdı.

Kınalı Kar ve Hayat Bilgisi'nin yanı sıra Elveda Rumeli, Zengin Kız Fakir Oğlan, Geniş Aile ve Seksenler gibi güçlü yapımlarda rol alan Mahir İpek'in hayatıyla ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

ESKİ EŞİ DE ÜNLÜ ÇIKTI

Şimdilerde Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'da Hayati rolüyle izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Mahir İpek'in eski eşi de çok ünlü çıktı.

İpek'in eski eşinin, pek çok projeden tanıdığımız ünlü bir isim olduğunu öğrenenlerin ağzı açık kaldı.

VEDA YURTSEVER İLE EVLİLİK YAPTI

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan ünlü oyuncu Mahir İpek, 1998 yılında ''Kırgın Çiçekler'' dizisiyle akıllara kazınan Veda Yurtsever ile dünyaevine girdi.

Ancak ünlü çift, 20 yıl süren birliktelilkerini 2018 yılında sonlandırdı.

Bingöl'de dünyaya gelen Veda Yurtsever'in çocukluğu Diyarbakır ve İstanbul'da geçti.

Eskişehir Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi alan Yurtsever, Ankara ve Diyarbakır Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.

En son ''Babil'' dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, şimdilerde İclal Aydın'ın ''Üç Kız Kardeş'' dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.