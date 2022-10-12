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    • Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara dekoltesiyle nefes kesti

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara dekoltesiyle nefes kesti

    Son olarak sarı kırmızılı takıma transfer olan ve çokça konuşulan ünlü futbolcu Icardi, eşi ve menajeri Wanda Nara ile pek çok kez gündeme gelmişti. Nara,bu kez önünü açarak verdiği pozla nefes kesti.
    • 12.10.2022 - 15:42
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    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara dekoltesiyle nefes kesti

    Sarı kırmızılı takıma yeni transfer olan Icardi, transfer olma süreciyle Galatasaraylı taraftarların ve futbolseverlerin gündeminden hiç düşmemişti. Icardi'nin son olarak eşi ve menajerliğini üstlenen 35 yaşındaki Wanda Nara ile ayrılık kararı alması da çok konuşulmuştu.

    Wanda Nara önünü açarak poz verdi!

    Ünlü futbolcunun eşi Nara, Icardi ile olan evliliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırdıklarını  sosyal medyadan duyurmuştu.

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dekoltesiyle nefes kesti #1

    Şaşırtıcı olay, hem Türk taraftarlar hem de Arjantin, İtalya ve Fransa medyası tarafından çokça konuşulmuştu. Nara ve Icardi çiftinin servetlerinin ise 60 milyon Euro olduğu ortaya çıkmıştı.

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dekoltesiyle nefes kesti #2

    İkili, daha sonrasında barışma paylaşımıyla futbolseverleri yeniden şaşırtmıştı. Bir dargın bir barış ilişkilerini südüren çift, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. Icardi'nin eşi Wanda Nara, bu defa derin göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti.

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dekoltesiyle nefes kesti #3

    Takipçilerden beğeni yağdı

    Nara, bu defa önünü açarak poz verdi. Leoparlı kıyafetiyle poz veren, fitliği ve vücut hatlarıyla dikkat çeken isme takipçilerden çokça beğeni ve yorum yağdı.

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dekoltesiyle nefes kesti #4

    İşte Wanda Nara'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dekoltesiyle nefes kesti #5

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dekoltesiyle nefes kesti #6

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dekoltesiyle nefes kesti #7

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Galatasaray ın yıldızı Icardi nin eşi Wanda Nara dekoltesiyle nefes kesti #8


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