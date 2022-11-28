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    • Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Hande Erçel'in cesur paylaşımına beğeni yağdı: "Cennetten mi düştün?"

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Hande Erçel'in cesur paylaşımına beğeni yağdı: "Cennetten mi düştün?"

    Ekranlarda Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları gibi birçok dizide rol almış olan Hande Erçel, derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti. Takipçilerden Erçel'e "Cennetten mi düştün?" yorumları yağdı.
    • 28.11.2022 - 13:48
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    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Hande Erçel'in cesur paylaşımına beğeni yağdı: 'Cennetten mi düştün?'

    Televizyon ekranlarında Kerem Bürsin ile başrolünde rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle gitgide şöhreti artan oyuncu Hande Erçel; daha önce Halka, Güneşin Kızları gibi pek çok farklı yapımda rol almıştı. Oyunculuk performansıylanın dışında özel hayatıyla da gündeme gelen Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmayı sürdürüyor.

    24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya geldiği bilinen ve 28 yaşında olan Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde eğitim almıştı. 2012 yılında Azerbaycan'da yapılan bir güzellik yarışmasına katılan ismin bu yarışmada ikinci olduğu bilinmektedir.

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Hande Erçel in cesur paylaşımına beğeni yağdı: 'Cennetten mi düştün?' #1

    2015-2016 seneleri arasında ise Kanal D'de ekrana gelen Güneşin Kızları dizisinde rol alan isim, sonrasında Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Hayat Uzun karakterine hayat vermiştir. Bu dizideki rolüyle En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü‘nü elde eden isim, 2020-2021 senelerinde ise FOX'ta ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinde rol almıştır.

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Hande Erçel in cesur paylaşımına beğeni yağdı: 'Cennetten mi düştün?' #2

    İç çamaşırsız pozuna yorum yağdı

    Ünlü isim bu kez iç çamaşırsız sonbahar pozuyla olay oldu. Lacivert beyaz kışlık elbiseyle poz veren, fitliği ile dikkat çeken isme takipçilerinden binlerce beğeni yağdı. Ünlü ismin takipçilerinden Erçel'e "Ne güzelsin sen, "Cennetten mi düştün?" yorumları yağdı.

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Hande Erçel in cesur paylaşımına beğeni yağdı: 'Cennetten mi düştün?' #3

    İşte Hande Erçel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Hande Erçel in cesur paylaşımına beğeni yağdı: 'Cennetten mi düştün?' #4

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Hande Erçel in cesur paylaşımına beğeni yağdı: 'Cennetten mi düştün?' #5

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Hande Erçel in cesur paylaşımına beğeni yağdı: 'Cennetten mi düştün?' #6

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Hande Erçel in cesur paylaşımına beğeni yağdı: 'Cennetten mi düştün?' #7

    Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Hande Erçel in cesur paylaşımına beğeni yağdı: 'Cennetten mi düştün?' #8


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