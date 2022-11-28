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- Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Hande Erçel'in cesur paylaşımına beğeni yağdı: "Cennetten mi düştün?"
Önünü açarak verdiği poz olay oldu! Hande Erçel'in cesur paylaşımına beğeni yağdı: "Cennetten mi düştün?"
- 28.11.2022 - 13:48
Televizyon ekranlarında Kerem Bürsin ile başrolünde rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle gitgide şöhreti artan oyuncu Hande Erçel; daha önce Halka, Güneşin Kızları gibi pek çok farklı yapımda rol almıştı. Oyunculuk performansıylanın dışında özel hayatıyla da gündeme gelen Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmayı sürdürüyor.
24 Kasım 1993
2015-2016 seneleri arasında ise Kanal D'de ekrana gelen Güneşin Kızları dizisinde rol alan isim, sonrasında Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Hayat Uzun karakterine hayat vermiştir. Bu dizideki rolüyle En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü‘nü elde eden isim, 2020-2021 senelerinde ise FOX'ta ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinde rol almıştır.
İç çamaşırsız pozuna yorum yağdı
İşte Hande Erçel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...