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    • Önünü açarak verdiği poza beğeni yağdı! Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan cesur poz: "Hayal gibisin"

    Önünü açarak verdiği poza beğeni yağdı! Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan cesur poz: "Hayal gibisin"

    Ekranlarda daha önce Mucize Doktor dizisinde rol alan ve son olarak Mahkum dizisinde Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.
    • 30.12.2022 - 17:26
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    Önünü açarak verdiği poza beğeni yağdı! Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'ndan cesur poz: 'Hayal gibisin'

    Daha önce FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde rol alan ve son olarak Mahkum dizisinde Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, oyunculuk performansı ile birlikte özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Köseoğlu, aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı çeşitli paylaşımlarıyla da takipçilerinden beğeni almayı sürdürüyor.

    Önünü açarak verdiği poza beğeni yağdı! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan cesur poz: 'Hayal gibisin' #1

    20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da doğduğu bilinen ve 29 yaşında olan Köseoğlu, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde almıştır. Köseoğlu, henüz çocuk yaşlarda oyunculukla tanışmıştır ve 6 yaşında olduğu sırada Ruhsar dizisinde rol almıştır. Köseoğlu sonrasında da Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol almıştır.

    Ünlü isim daha önce Star TV'de ekrana gelen İstanbullu Gelin dizisinde de Zeynep karakterini canlandırmıştır.

    Önünü açarak verdiği poza beğeni yağdı! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan cesur poz: 'Hayal gibisin' #2

    Önünü açarak verdiği pozla olay oldu!

    Köseoğlu, bu defa bir marka için poz verdi. Ünlü isim, önünü açarak verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

    Önünü açarak verdiği poza beğeni yağdı! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan cesur poz: 'Hayal gibisin' #3

    "Hayal gibisin"

    Ünlü ismin paylaşımına pek çok takipçiden ise "Maşallah sana", "Hayal gibisin" yorumları geldi.

    Önünü açarak verdiği poza beğeni yağdı! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan cesur poz: 'Hayal gibisin' #4

    İşte Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Önünü açarak verdiği poza beğeni yağdı! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan cesur poz: 'Hayal gibisin' #5

    Önünü açarak verdiği poza beğeni yağdı! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan cesur poz: 'Hayal gibisin' #6

    Önünü açarak verdiği poza beğeni yağdı! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan cesur poz: 'Hayal gibisin' #7

    Önünü açarak verdiği poza beğeni yağdı! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan cesur poz: 'Hayal gibisin' #8

    Önünü açarak verdiği poza beğeni yağdı! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan cesur poz: 'Hayal gibisin' #9

    Önünü açarak verdiği poza beğeni yağdı! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan cesur poz: 'Hayal gibisin' #10

    Önünü açarak verdiği poza beğeni yağdı! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan cesur poz: 'Hayal gibisin' #11

    Önünü açarak verdiği poza beğeni yağdı! Mahkum un Sasha sı Hayal Köseoğlu ndan cesur poz: 'Hayal gibisin' #12


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