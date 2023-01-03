Önünü açarak verdiği poza beğeni yağdı! Melisa Döngel'den derin dekolteli olay poz: "Bu kız bir afet"

Önünü açarak verdiği poza beğeni yağdı! Melisa Döngel'den derin dekolteli olay poz: "Bu kız bir afet"

Televizyon ekranlarında son olarak Kusursuz Kiracı dizisinde rol alan ve Leyla karakterini canlandıran Melisa Döngel'in önünü açarak verdiği poza yorum yağdı. Döngel'in dekoltesi beğeni topladı.

Ekranlarda son olarak FOX TV'de yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisinde Leyla karakterine hayat veren Melisa Döngel, Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam gibi pek çok yapımda rol almıştı. Ünlü oyuncu hem oyunculuk performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor.

Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde alan isim, ilk en önemli oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde kazanmıştı. Sevtap karakterine hayat veren isim, yine aynı yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizide Nil karakterini canlandırmıştır.

Döngel, 2017-2019 senelerinde FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz Çelik Elibol karakterine hayat vermiş ve 2020-2021 senelerinde FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisinde rol almıştır. Sadakatsiz dizisinde de konuk oyuncu olarak oynayan isim Aşk Mantık İntikam'ın kadrosunda da bulunmuştur.

Önünü açarak verdiği poz olay oldu!

Son olarak final yapan Kusursuz Kiracı'da Leyla'ya hayat veren isim, sosyal medyada yaptığı dekolteli paylaşımlarla gündeme gelmişti. Döngel, bu kez ceketinin önünü açarak çekildiği dekolteli pozları takipçileriyle paylaştı.

"Bu kız bir afet"

Derin dekoltesiyle dikkat çeken oyuncuya takipçilerinden "Maşallah Melisa", "Bu kız bir afet" yorumları yağdı.

İşte Melisa Döngel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...