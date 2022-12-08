Önünü tamamen açarak mest etti! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin boşandığı eşi Wanda Nara'dan cüretkar poz

Galatasaray'a transfer olarak çokça konuşulan dünyaca ünlü futbolcu Icardi'nin boşandığı eşi Wanda Nara, bu defa önünü açtığı pozuyla olay oldu. Nara'nın siyah sütyenli pozu beğeni yağmuruna tutuldu.

Önceki günlerde Galatasaray'a transfer olan Icardi, transfer olma süreciyle Galatasaraylı futbolseverler tarafından çokça konuşulmuştu. Ünlü isim, 35 yaşında olduğu bilinen eşi ve menajeri Wanda Nara ile geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Çalkantılı ayrılık süreci sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan Nara, bu defa sütyenli pozuyla olay oldu.

Wanda Nara önünü açarak poz verdi!

Galatasaray'da yer alan dünyaca ünlü futbolcunun eşi Nara, Icardi ile olan evliliklerini geçtiğimiz günlerde bitirmişti. Çalkantılı ilişkileriyle gündeme gelen ikilinin bir ayrıl bir barış ilişkileri sıkça gündeme gelmiş ve çift açıklamalarıyla duyanları şaşırtmıştı.

Çiftin yaşadığı ayrılık süreci, hem Türk taraftarların ilgi odağı olmuş, hem de Arjantin, İtalya ve Fransa medyası tarafından çokça konuşulmuştu. Nara ve Icardi çiftinin servetlerinin ise 60 milyon Euro değerinde olması duyanları şoke etmişti.

Icardi'nin boşandığı eşi Wanda Nara, bu kez siyah sütyenli pozuyla takipçilerini büyüledi.

Takipçilerden yorum yağdı

9 Aralık 1986 tarihinde dünyaya gelen ve 35 yaşında olan ünlü ismin siyah dantelli süttyeniyle çekildiği pozuna takipçilerden yorum ve beğeni yağdı. Nara'nın verdiği derin dekolteli poz çokça konuşuldu.

"Güzelliğin bizi öldürecek"

Ünlü futbolcu Icardi ile yaşadığı ayrıl barış ilişkisiyle gündeme gelen Nara'ya takipçilerinden "Icardi çok şanslıydı" , "Güzelliğin bizi öldürecek" gibi yorumlar geldi.

İşte 35 yaşındaki Wanda Nara'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...











