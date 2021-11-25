Onur Tuna'lı Mahkum'dan 2. tanıtım geldi, sahneler nefes kesti!

FOX ekranlarında başlayacak olan Mahkum'un hazırlıkları devam ederken, 2. tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda tüm oyuncular yer alırken, sahneler ise herkesi heyecanlandırdı.

Mucize Doktor dizisinde dikkatleri üzerine çeken Onur Tuna, ekrana verdiği arayı sonlandırmaya hazırlanıyor.

Mahkum dizisi ile yine FOX ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Onur Tuna, rolü için imaj değişikliğine gitti.

Başarılı oyuncunun yeni imajı yine beğeni toplarken, dizide ayrıca Seray Kaya, Anıl İlter, Hayal Köseoğlu, İsmail Hacıoğlu ve Tugay Mercan gibi isimler yer alıyor.

Senaryosunu başarılı kalem Uğraş Güneş'in kaleme aldığı, ''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan Mahkum dizisinden ikinci tanıtım geldi.

Yayınlanan yeni tanıtımda sahneler nefes keserken, Onur Tuna'nın bir savcıyı canlandırdığı görüldü.

Tuna Savcı Ağıt Bulut karakterine hayat verirken, İsmail Hacıoğlu ise bir suçlu olan Yesari'yi canlandırıyor.

Yayınlanan ikinci tanıtımda suç işleyen ve birini öldüren Yesari'nin kılık değiştirdiği davasına ise Ağıt Bulut'un baktığı görüldü. İşte Mahkum 2. tanıtım...

Mahkum 2. tanıtım İZLE