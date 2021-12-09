Onur Tuna'lı Mahkum'dan 3. fragman: Ailesini katleden bir savcı ya da suçsuz bir masum...

Onur Tuna'lı Mahkum'dan 3. fragman: Ailesini katleden bir savcı ya da suçsuz bir masum...

Onur Tuna ve Seray Kaya'yı buluşturan Mahkum dizisi, ekrana gelmek için gün sayıyor. Dizi ekibi seyircisine bir sürpriz yaparak, aynı hafta iki bölüm birden yayınlayacak. İşte Mahkum'un 3. fragmanı

FOX TV'nin iddialı yapımlarımdan birisi olan Mahkum, tanıtımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Mahkum dizisi, 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla ekranda olacak.

Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, bu hafta iki bölümle ekrana gelecek.

Bir hafta içinde iki bölüm yayınlanacak olması seyircilerin ilgisini çekerken, diziden 3. tanıtım geldi.

Yayınlanan 3. fragmanda; Savcı Bulut'un ailesini öldürdüğü için hapse düştüğü görüldü. Gözlerini cezaevinde açan Savcı, olanlara inanamadı.

Ailesini nasıl ve neden öldürdüğünü hatırlamayan Savcı isyan ederken, avukatı ise gazete haberlerini gösterdi.

Herkesin nefret ettiği bir isim haline gelen Savcı bundan sonra ne yapacak? İşte Mahkum 1. bölüm 3. fragmanı...

Mahkum 1. bölüm 3. fragmanı İZLE