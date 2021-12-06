Onur Tuna'lı Mahkum'dan 3. tanıtım: Seyirciye büyük ters köşe!

Onur Tuna ve Seray Kaya'nın yer aldığı Mahkum dizisinden 3. tanıtım geldi. Dizinin yayınlanması için sayılı günler kalırken, son tanıtım seyircileri şoke etti.

Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı karakter ile dikkatleri üzerine çeken Onur Tuna, Mahkum ile geri dönüyor.

Onur Tuna'ya Mahkum dizisinde; Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve İsmail Hacıoğlu eşlik edecek.

Ayrıca diziye bir Mucize Doktor oyuncusu daha olan Hayal Köseoğlu ve Hercai dizisinde boy gösteren oyuncu Gülçin Hatıhan, katıldı.

Bu iki oyuncu ile kadro güçlendirirken, dizinin 3. tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda; Savcı Ağıt Bulut'un ailesini öldürdüğü ve hapse düştüğü görüldü.

Yaşanan bu olayları hatırlamayan ve gözünü cezaevinde açan savcı, neler olduğunu anlamaya çalıştı.

Herkesin yalan söylediğini düşünen Savcı Bulut, avukatının gösterdiği haberler karşısında şoke oldu. İşte Mahkum 3. tanıtım...

Mahkum 3. tanıtım İZLE