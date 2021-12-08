Onur Tuna'lı Mahkum'un yayın tarihi belli oldu! Aynı hafta 2 bölüm birden geliyor

Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum, tanıtımlarıyla büyük ses getirmişti. Merakla beklenen Mahkum dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı FOX TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Mahkum, ekran yolculuğu için gün sayıyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, izleyiciler tarafından dört gözle bekleniyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan Mahkum; güçlü oyuncu kadrosu, konusu, gizemli afişi ve yayınlanan tanıtımları ile izleyicide büyük heyecan yaratmıştı.

Kızını öldürmekle suçlanan idealist bir Cumhuriyet savcısı olan Fırat Bulut'un suçsuzluğunu kanıtlama hikayesini ele alan Mahkum'un yayın tarihi sonunda belli oldu.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

FOX TV, salı akşamları izleyicilerle buluşturduğu Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin, sette çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle önümüzdeki hafta yayınlanamayacağını duyurdu.

FOX TV, yaptığı açıklamada, ''Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı buluşmak üzere!'' ifadelerine yer verdi.

İLK 2 BÖLÜM PEŞ PEŞE

Önümüzdeki hafta bir ilke imza atacak olan kanal, MF Yapım imzalı Mahkum dizisinin ilk iki bölümünü birden yayınlama kararı aldı.

Alınan karara göre, Mahkum'un 1. bölümü, 14 Aralık Salı akşamı izleyicilerle buluşacak. Mahkum'un 2. bölümü ise 16 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak.

21 Aralık Salı ise Evlilik Hakkında Her Şey dizisi kendi gününde, Mahkum dizisi de 23 Aralık Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak.