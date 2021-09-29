Onur Tuna'nın yanına bir yakışıklı daha geldi! Mahkum'un yeni erkek oyuncusu...

Onur Tuna'nın yanına bir yakışıklı daha geldi! Mahkum'un yeni erkek oyuncusu...

Mahkum dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanan Onur Tuna'ya Seray Kaya ve Hayal Köseoğlu eşlik edecek. Dizi için hazırlıklar devam ederken, bir erkek oyuncu daha kadrodaki yerini aldı.

Mucize Doktor dizisinde "Ferman" karakteri ile dikkati çeken Onur Tuna, yine FOX ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Mahkum dizisinde başrolü oynamaya hazırlanan Tuna'ya, en son Kuruluş Osman dizisinde boy gösteren Seray Kaya eşlik edecek.

Dizi için hazırlıklar devam ederken, Mucize Doktor'da "Açelya" karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu kadrodaki yerini aldı.

Tuna ve Köseoğlu yeniden bir araya gelirken, Mahkum'a bir erkek oyuncu daha dahil oldu.

Dahil olan erkek oyuncunun başrol olacağı belirtilirken, dizinin kadrosu ise gittikçe güçleniyor.

İSMAİL HACIOĞLU MAHKUM'DA

İsmail Hacıoğlu, yeni sezonda FOX TV ekranında hayranları ile buluşacak.Onur Tuna ve Seray Kaya ile birlikte başrolde yer alacak olan İsmail Hacıoğlu’nun canlandıracağı karakter ise Savaş Yesari olacak.

Karaktere dair detaylar henüz netleşmezken Hayal Köseoğlu, Yesari için çalışan Sasha isimli güçlü bir karaktere hayat verecek.

KASIM AYINI İŞARET ETTİ

İsmail Hacıoğlu bir alışveriş merkezinde görüntülenmiş, "Kasım ayında güzel bir sürprizimiz olacak” açıklamasını yapmıştı.

Oyuncunun bu açıklama ile dizinin yayın zamanına işaret ettiği iddia edilmişti.