Operasyon 41 ne zaman başlayacak? Operasyon 41 formatı ve yarışmacıları

Kanal D ekranlarının merakla beklenen yeni yarışması Operasyon 41, seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. İzleyiciler, Operasyon 41'in ne zaman başlayacağını ve yarışmacılarını merak ediyor.

Sunuculuğunu eski Survivor yarışmacısı olan Hasan Yalnızoğlu’nun üstlendiği Kanal D'nin macera dolu yeni yarışma programı Operasyon 41, yaz ekranına damga vurmaya geliyor.

Fragmanı ve farklı formatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Operasyon 41'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

İzleyiciler, ''Operayon 41 ne zaman başlayacak, formatı nasıl? Operasyon 41'in yarışmacıları kimler?'' sorularına yanıt arıyor. Öte yandan programın nerede çekildiği de araştırılan konular arasında yer alıyor.

Peki içlerinde tanıdık isimlerin de bulunduğu Operasyon 41 ne zaman başlayacak, formatı nasıl? İşte Operasyon 41 fragmanı ve yarışmacıları...

Operasyon 41 1. Bölüm Fragman İZLE

OPERASYON 41 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor'a rakip olarak gösterilen Kanal D'nin macera dolu yeni yarışma programı Operasyon 41'in yayın tarihi belli oldu.

Kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış 10’ar kişilik iki timin mücadele edeceği program, 4 Temmuz Pazar günü ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor.

OPERASYON 41 NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kocaelili yapım şirketi Bekir Gündoğdu'nun sahibi olduğu Bengi yapım tarafından yapılan yarışmada, kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış 10'ar kişilik iki tim mücadele edecek.

Büyük bir bölümü Kandıra'da çekilen yarışmanın dron görüntüleri, usta dron pilotlarından Cemal Kandemir tarafından çekildi.

OPERASYON 41 FORMATI VE YARIŞMACILARI

Yarışmadaki timler zorlu doğa şartlarında eğitilip askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekânlarda yarışacak.

Görev oyunları, erzak, teçhizat ve liderlik oyunlarıyla gizli ve tehlikeli görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacılar, Seçilmiş Savaşcılar Timi'ne girmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon yarışmacı ayrıca büyük ödülü de kazanacak.

Takımlar büyük ödüle ulaşmak için hem birbirleriyle hem ''Yok Edici'' ve ''Kötüler'' olarak belirlenen iki ayrı timle mücadele edecek. Binlerce kişi arasından titizlikle seçilen yarışmacı kadrosunda tanıdık isimler de var.

17 Türkiye birinciliği bulunan yüzücü Merve Taneli, 2014 Best Model of Turkey ve Best Model of World birincisi Caner Tanrıverdi, MMA şampiyonlukları bulunan Kübra Gölcü de Operasyon 41'de mücadele edecek.