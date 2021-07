Operasyon 41 nerede çekiliyor? Operasyon 41 konusu ve yarışmacıları

Kanal D ekranlarının merakla beklenen yeni yarışması Operasyon 41, ilk bölümü ile bu akşam seyirci karşısına çıkacak. Peki Operasyon 41 nerede çekiliyor, yarışmacılar kimler? İşte merak edilenler...

Bu akşam yeni bölümü ile ilk kez Kanal D'de ekrana gelecek olan yarışma programı Operasyon 41'in konusu ve yarışmacıları merak ediliyor.

Survivor'a rakip olacağı söylenen yarışmanın sunuculuğunu da yine eski Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu üstleniyor.

İzleyiciler heyecanlı anların yaşanacağı Operasyon 41 yarışma programının çekildiği yerleri, konusu ve yarışmacılarını merak ediyor.

Peki Operasyon 41 nerede çekiliyor? Operasyon 41 konusu nedir, yarışmacılar kimler? İşte Operasyon 41 hakkında tüm merak edilenler...

OPERASYON 41 NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kocaeli'li yapım şirketi Bekir Gündoğdu'nun sahibi olduğu Bengi yapım tarafından yapılan yarışmada, kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış 10'ar kişilik iki tim mücadele edecek.

Büyük bir bölümü Kandıra'da çekilen yarışmanın dron görüntüleri ilimizin usta dron pilotlarından Cemal Kandemir tarafından çekildi.

OPERASYON 41 KONUSU NEDİR?

Operasyon 41 yarışmasında, kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış 10'ar kişilik iki tim mücadele edecek. Bu timler zorlu doğa şartlarında eğitilip askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekanlarda yarışacak.

Görev oyunları, erzak, teçhizat ve liderlik oyunlarıyla gizli ve tehlikeli görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacılar, Seçilmiş Savaşcılar Timi'ne girmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon yarışmacı ayrıca büyük ödülü de kazanacak.

Her bölümünde izleyicileri farklı aksiyon ve maceranın beklediği programda, takımlar büyük ödüle ulaşmak için hem birbirleriyle hem farklı oyunlarda fenomenlerin de içinde yer alacağı "Yok Edici" ve "Kötüler" olarak belirlenen iki ayrı timle mücadele edecek.

Ayrıca Airsoft oyunundan yola çıkılan programda kullanılan silahlardaki biyoplastik mermiler, doğaya zarar vermeyen ve belli bir süre sonra doğada kaybolan malzemeden üretildi.

OPERASYON 41 YARIŞMACILAR KİMLER?

Operasyon 41 yarışmacıları, binlerce kişi arasından titizlikle seçildi. 17 Türkiye birinciliği bulunan yüzücü Merve Taneli, 2014 Best Model of Turkey ve Best Model of World birincisi Caner Tanrıverdi, MMA şampiyonlukları bulunan Kübra Gölcü ve alanında önemli başarıları olan birçok sporcu Operasyon 41'de mücadele edecek.