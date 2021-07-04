Operasyon 41 sunucusu Hasan Yalnızoğlu kimdir? Hasan Yalnızoğlu'nun biyografisi

Hasan Yalnızoğlu, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan yeni yarışma programı Operasyon 41'in sunuculuğunu üstleniyor. Peki Hasan Yalnızoğlu kimdir? İşte biyografisi..

Bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Kanal D'nin macera dolu yeni yarışma programı Operasyon 41, yaz ekranına damga vurmaya geliyor.

Farklı formatı ile dikkati çeken ve Survivor'a rakip gösterilen yarışmanın sunuculuğunu eski Survivor yarışmacısı olan Hasan Yalnızoğlu üstleniyor.

İzleyiciler, Hasan Yalnızoğlu'nun hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. Hasan Yalnızoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Peki Operasyon 41 sunucusu Hasan Yalnızoğlu kimdir? İşte Hasan Yalnızoğlu hakkında merak edilenler…

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

20 Ekim 1974 tarihinde Üsküdar’da doğan Hasan Yalnızoğlu, aslen Rizelidir. Anadolu Ateşi dans grubunda profesyonel dansçılık yapan Yalnızoğlu, adını Survivor ile duyurmuştur.

6 yaşında jimnastiğe başlayıp aynı zamanda çok sevdiği futbolla da ilgilenen Yalnızoğlu, sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazanmıştır. Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebi ile çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kalmıştır.

Orta öğrenimini Pendik'te tamamlayan Yalnızoğlu, en yakın spor salonu Kung Fu branşında olduğu için çalışmalara burada devam etmiştir.

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunu olan Yalnızoğlu, dans ve oyunculuk alanında da önemli başarılar elde etmiştir.

Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev almış ve 2007 yılında kendi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile evlenmiştir. Sinema filmlerinde rol almış ve Show TV'de yayımlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Nihat Altınkaya'nın ardından ikinci olmuştur.

2013 yılında Şişli'de kendine ait bir spor salonu açan Yalnızoğlu, 2014 yılında "Öğrenilmiş Duygular" adındaki kişisel gelişim kitabını çıkarmıştır. 2015 yılında, Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. Yarışmada 124 gün kaldıktan sonra 18. haftada adaya veda eden Hasan Yalnızoğlu, yarışmayı 5. olarak tamamlamıştır.

Ayrıca 1997 yılında kadınlarda Deniz Akkaya'nın erkeklerde de Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olmayı başarmıştır.

HASAN YALNIZOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER