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    Öpmelere doyamadı! Deren Talu ve sevgilisinden asansörde aşk pozu! 'Sevgilin çok şanslı..'

    Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu sevgilisi ile bir pozunu instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte Deren Talu ve sevgilisinin aşk pozu..
    • 23.11.2022 - 16:57
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    Öpmelere doyamadı! Deren Talu ve sevgilisinden asansörde aşk pozu! 'Sevgilin çok şanslı..'

    Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Deren Talu sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Güzelliği ile dikkat çeken Deren Talu sevgilisiyle pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

    Uzun süredir birlikte olan Deren Talu ve Baran Tınaz aşklarını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile takipçileriyle paylaşıyorlar.

    İkilinin her paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Takipçileri çiftin çok yakıştığını dile getirerek övgü dolu yorumlar yapıyorlar.

    Deren Talu'nun bugün sevgilisi ile paylaştığı poz büyük beğeni topladı. Asansörde sevgilisinin kendisini öptüğü bir kareyi paylaşan Deren Talu'nun fotoğrafına binlerce beğeni geldi.

    İşte o poz..

    Öpmelere doyamadı! Deren Talu ve sevgilisinden asansörde aşk pozu! Sevgilin çok şanslı.. #1

    Deren Talu ve sevgilisi Baran Tınaz'ın bazı instagram paylaşımları şeu şekilde;

    Öpmelere doyamadı! Deren Talu ve sevgilisinden asansörde aşk pozu! Sevgilin çok şanslı.. #2

    Öpmelere doyamadı! Deren Talu ve sevgilisinden asansörde aşk pozu! Sevgilin çok şanslı.. #3

    Öpmelere doyamadı! Deren Talu ve sevgilisinden asansörde aşk pozu! Sevgilin çok şanslı.. #4

    Öpmelere doyamadı! Deren Talu ve sevgilisinden asansörde aşk pozu! Sevgilin çok şanslı.. #5

    Öpmelere doyamadı! Deren Talu ve sevgilisinden asansörde aşk pozu! Sevgilin çok şanslı.. #6

    Öpmelere doyamadı! Deren Talu ve sevgilisinden asansörde aşk pozu! Sevgilin çok şanslı.. #7


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