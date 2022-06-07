Öpüşme videosuyla olay olan Cansel Çördük'ün bikinili pozları dumura uğrattı! 'Bu kadarı ayıptan öte'

Öpüşme videosuyla olay olan Cansel Çördük'ün bikinili pozları dumura uğrattı! 'Bu kadarı ayıptan öte'

Kısmetse Olur yarışması ile adını duyuran Cansel Çördük, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozları ile hayranlarından eleştiri üzerine eleştiri aldı.

Seda Akgül'ün sunumunu yaptığı Kısmetse Olur yarışması, hafta içi Kanal D ekranlarında yayınlandı.

Gündüz kuşağının en fazla izlenen yarışması olan Kısmetse Olur, evlenmek isteyen kadın ve erkek adayları bir araya getirdi.

Farklı evlerde 12 saat geçiren ve birbirlerini tanımaya çalışan adaylardan bazıları, yarışma bittikten sonra kurgu olduğunu yönelik açıklamalar yaptı.

Bu yarışmacılar arasında en favori olanlardan olan Cansel Çördük, Eser West ile uzun süren bir aşk yaşadı.

İkili arasındaki favori aşk yarışma bittikten kısa bir süre sonra sona ererken, Çördük soluğu Amerika'da aldı.

Amerika'ya giden ve farklı bir hayat süren Cansel Çördük, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla şaşırtıyor.

Son pozu olay oldu

Cansel Çördük son olarak bikinisi ile poz verdi ve "Güzellik, sahip olduklarınızı geliştirmekle ilgilidir. Kendinizin parlamasına izin verin" yorumunda bulundu.

Ancak Çördük'ün pozları hayranlarının pek hoşuna gitmedi. Eski yarışmacıya "Kardashian ailesine mi özeniyorsun", "Onlyfans'a gir de rahatla" yorumları yağdı.