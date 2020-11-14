ORC'den medyanın enleri araştırması

En beğenilen haber programları arasında İsmail Küçükkaya ilk sırada yer aldı.

ORC Araştırma, 30 büyükşehir ve 11 ilde toplan 7 bin kişi ile yüz yüze ve telefon görüşmesi ile araştırma yaptı.

MEDYANIN ENLERİ

Medyanın en iyilerini tespit etmek için yapılan araştırmada, en beğenilen haber programı İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla ekrana gelen Çalar Saat oldu.

En beğenilen tartışma programı ise Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge oldu.

Spor programları arasında ilk sırayı ise TRT'de ekrana gelen Stadyum kaptı.

Gündüz kuşağının ilk sırasında ise ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.