Dolar
7.6804
-0.1092%
Euro
9.0874
-0.1143%
Altın
1888.26
0.6728%
Borsa
1291.29
1.5364%
G. Altın
466.334
0.5257%
Bitcoin
124610.94
0.178%
EXEN Coin
12.35
0.08%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C
    ORC'den medyanın enleri araştırması

    ORC'den medyanın enleri araştırması

    En beğenilen haber programları arasında İsmail Küçükkaya ilk sırada yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 14:12
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 14:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ORC Araştırma, 30 büyükşehir ve 11 ilde toplan 7 bin kişi ile yüz yüze ve telefon görüşmesi ile araştırma yaptı.

    MEDYANIN ENLERİ

    Medyanın en iyilerini tespit etmek için yapılan araştırmada, en beğenilen haber programı İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla ekrana gelen Çalar Saat oldu.

    En beğenilen tartışma programı ise Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge oldu.

    Spor programları arasında ilk sırayı ise TRT'de ekrana gelen Stadyum kaptı.

    Gündüz kuşağının ilk sırasında ise ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

    ORC den medyanın enleri araştırması #1

    ORC den medyanın enleri araştırması #2

    ORC den medyanın enleri araştırması #3

    ORC den medyanın enleri araştırması #4

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir