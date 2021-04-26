Orçun Kurtoğlu kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Orçun Kurtoğlu hayatı ve şarkıları..

Orçun Kurtoğlu kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Orçun Kurtoğlu hayatı ve şarkıları..

Arabesk müziğin yaşayan efsanesi Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu Orçun Kurtoğlu, Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konukları arasında yer alıyor. Peki, Orçun Kurtoğlu kimdir?

Sibel Can, Hakan Altun ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekranlara gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta, yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu şarkıları söylenecek.

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında ise Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu şarkıcı Orçun Kurtoğlu yer alıyor.

Programın sıkı takipçileri, Orçun Kurtoğlu'nun hayatı ve kariyerine dair bilgileri araştırıyor.

Peki, Orçun Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu hakkında merak edilenler..

ORÇUN KURTOĞLU KİMDİR?

1979 yılında ünyaya gelen Orçun Kurtoğlu'nun tam adı Orçun Bora Kurtoğlu'dur. Orçun Kurtoğlu'nun babası Cengiz Kurtoğlu, annesi ise Fatma Kurtoğlu'dur.

Ailenin en büyük çocuğu olan Orçun Kurtoğlu'nun kendi gibi şarkıcı olan Aydın isminde bir erkek kardeşi bir de Aylin isminde kız kardeşi vardır.

Babası gibi müzik ile uğraşan Orçun Kurtoğlu, 2017 yılında ''Sen Varsın İyi Ki'' isminde bir albüm çıkarmıştır. Aynı zamanda kendi adıyla açılmış YouTube kanalında müzik ile ilgili paylaşımlar yapmaktadır.

Ses eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünden alan Orçun Kurtoğlu, ilk albümündeki güçlü yorumu ile dinleyicilerin beğenisini kazanmış ve klipteki oyunculuk performansıyla da tam not almıştır.

Evli ve bir çocuk babası olan başarılı sanatçı, yakında başka projelerle de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanmaktadır. Eşinin ismi Özge'dir. 2019 yılında Nisan adını verdiği kızını kucağına almıştır.

Orçun Bora Kurtoğlu, Günaydın'a verdiği bir röportajda kendisinden şu şekilde bahsetmiştir:

"Müzikten başka bir şey yapmadım. Babamdan dolayı müziğin içinde doğdum. 80'li yıllara damga vurmuş şarkıları duyarak büyüdüm. 3 yaşındayken piyano çalıyordum. Babam bana küçük bir org almıştı, birden bire Beethoven gibi çalmaya başlamışım! Çocukken mahallede konser verirdim. Müzik hikayem böyle başlamış oldu. Daha sonra beste çalışmaları yaptım. Konservatuvarda Türk müziği eğitimi aldım. Şan bölümünden mezunum. Şimdi de albüm yaptım. Aslında yıllardır aklımda albüm çıkarma fikri vardı ama biraz uzun sürdü."

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