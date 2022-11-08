Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi, konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi, konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı, bu akşam Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki filmin konusu nedir? Nerede çekildi ve oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Yılmaz Erdoğan'ın hem yönetim hem de oynadığı Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi 1 Şubat 2019'da vizyona girmişti.

Türk sinemasının en çok sevilen yapımlarından biri olan bu film, çıktığı tarihten bu yana büyük ilgi gördü.

İstanbul'un birçok semtinde çekimleri yapılan Organize İşler 2 Sazan Sarmalı'nın oyuncuları da göz dolduruyor.

Yılmaz Erdoğan'ın gişe rekorları kıran bu filmi, 8 Kasım 2022 Salı akşam Star TV'de yayınlanacak.

Dizi-film severler, film öncesinde "Organize İşler 2 Sezon Sarmalı nerede çekildi? Konusu nedir ve oyuncuları kimler?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu nedir?

İstanbul ilinde organize işler hızla devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir işe bulaşır.

Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi?

Filmde İstanbul’u birbirine katan üç kağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceraları anlatılıyor. Organize İşler Sazan Sarmalı’nın çekimleri Galata, Unkapanı, Üsküdar ve Moda olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar (Taklacı Ziya)

Ahmet Mümtaz Taylan (Kerami)

Atakan Çelik (Bahadır)

Erdem Baş (Dombili Hayri)

Ersin Korkut (Pokemon Ersin)

Güven Kıraç (İhsan)

Ekin Türkmen (Ecem)

Ata Demirer (Sıtkı Besnici)

Mahir İpek (Taci)

Cihan Talay (Nektar)