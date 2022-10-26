Organize İşler dizi mi olacak? Organize İşler ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Organize İşler dizi mi olacak? Organize İşler ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Bir döneme damgasını vuran Organize İşler filminin dizi olarak yeniden çekileceği ve izleyiciyle buluşacağı haberi heyecan yarattı. İşte detaylar..

Yılmaz Erdoğan'ın hem yönetmenliğini yaptığı hem başrol oyuncusu olduğu Organize İşler filminin dizi olarak ekranlara geri geleceği iddia ediliyor.

Sosyal medyada geniş yankı bulan bu haber sonrası filmin hayranları konu hakkında birçok yorumda bulundu ve haberin gerçek olmasını dilediklerini belirten yorumlarda bulundular.

23 Aralık 2005 tarihinde yayınlanan Organize İşler filmi büyük bir beğeni kazanmış ve hafızalarda yer edinmişti. Filmin kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Ezgi Mola, Tolga Çevik, Cem Yılmaz, Ersin Korkut, Rıza Kocaoğlu, Demet Akbağ ve Özgü Namal gibi birçok ünlü isim yer alıyordu.

Disney Plus Türkiye'nin Yılmaz Erdoğan ile 2 film ve 3 sezonluk Organize İşler dizisi için anlaşma yaptığı konuşulanlar arasında yer alıyor.

Disney Plus'ta yayınlanacak dizinin hangi tarihte başlayacağı bilinmezken Yılmaz Erdoğan'ın hazırlıklara başladığı söyleniyor..